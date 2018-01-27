Француженка Шевалье выиграла гонку преследования на ЧЕ по биатлону, Миронова — седьмая

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Представительница Франции Клоэ Шевалье одержала победу в гонке преследования на 10 км на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в итальянском Риднау.

Французская спортсменка преодолела дистанцию за 29 минут 25,4 секунды, не допустив промахов на огневых рубежах.

Второе место (с одним промахом) заняла украинка Ирина Варвинец. Тройку призёров замкнула другая представительница Франции — Жулия Симон, также допустившая один промах.

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, финишировавшая седьмой с четырьмя промахами на стрельбе. Валерия Васнецова завершила гонку девятой, Анастасия Загоруйко — 13-й, Виктория Сливко — 16-й, Ирина Старых — 25-й, Анастасия Морозова — 27-й.

Ранее сообщалось, что Александр Логинов выиграл гонку преследования на ЧЕ по биатлону.

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