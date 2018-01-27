Логинов выиграл гонку преследования на ЧЕ по биатлону
Российский спортсмен преодолел дистанцию за 32 минуты 22,1 секунды, допустив два промаха на огневых рубежах.
Второе место занял представитель Болгарии Красимир Анев.
Тройку призёров замкнул Евгений Гараничев, допустивший три промаха на огневых рубежах.
Другие представители России — Дмитрий Малышко, Юрий Шопин и Пётр Пащенко — заняли места с 19-го по 21-е соответственно. Эдуард Латыпов финишировал 29-м.
Ранее стало известно, что российские биатлонисты отправятся на Игры-2018 в Пхёнчхане 3 февраля.