Патрушев: WADA и МОК сделали первый шаг к развалу олимпийского движения

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев высказал мнение, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный олимпийский комитет (МОК) сделали первый шаг к развалу олимпийского движения.

«Во время того, как проходят Олимпиады, даже войны прекращаются. И насколько мы знаем, олимпийское движение отделено от политики. Мы видим совершенно обратное: и WADA, и англосаксы вместо спорта занимаются политикой… И то, что WADA делает, и то, что Олимпийский комитет пошёл у них на поводу, — это первый шаг, на мой взгляд, к развалу олимпийского движения. Надеюсь, что в последующем одумаются и сделают правильные выводы», — приводит слова Патрушева РИА Новости.

Ранее сообщалось, что МОК предостерёг российских спортсменов от демонстрации символов РФ на Олимпиаде.