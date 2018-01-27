Российский боксёр Ковалёв поддержал украинца Усика перед боем с латвийцем Бриедисом

Россиянин Сергей Ковалёв поддержал чемпиона мира Всемирной боксёрской организации (WBO) в первом тяжёлом весе украинца Александра Усика накануне боя с чемпионом по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Майрисом Бриедисом в рамках полуфинала Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).

«Саня, болею за тебя! Удачи и победы тебе в сегодняшнем бою», — написал Ковалёв в своём Instagram.

Публикация от Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev) Янв 26, 2018 at 10:16 PST

Победитель боя Усик — Бриедис в финале WBSS сразится с победителем поединка между россиянином Муратом Гассиевым и американцем Юниером Дортикосом.

Ранее сообщалось, что французский боксёр может провести бой-реванш с Александром Поветкиным.