Китайский легкоатлет пробежит от Южного до Северного полюса за 300 дней

Китайский легкоатлет Бай Бинь намерен пробежать марафон от Южного до Северного полюса за 300 дней.

Об этом сообщает Xinhua Sports.

48-летний спортсмен начнёт своё путешествие 2 марта с китайской станции в Антарктике. Дистанция пути составит 24 тыс. километров.

«Я бегаю по 70—80 км ежедневно. Поэтому уверен, что смогу сделать это», — сказал Бай Бинь. Он выразил надежду, что больше людей полюбят его вид спорта.

Ранее сообщалось, что с легкоатлетки Высоцкой снято временное отстранение за использование допинга.