С легкоатлетки Высоцкой снято временное отстранение за использование допинга

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сняло временное отстранение от спортивной деятельности с легкоатлетки Екатерины Высоцкой.

Об этом сообщает официальный сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Спортсменка смогла доказать, что причиной положительной допинг-пробы стало применение некачественной биологически активной добавки.

Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) на оправдание американского бегуна, уличённого в допинге.

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