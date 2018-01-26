С легкоатлетки Высоцкой снято временное отстранение за использование допинга
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сняло временное отстранение от спортивной деятельности с легкоатлетки Екатерины Высоцкой.
Об этом сообщает официальный сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Спортсменка смогла доказать, что причиной положительной допинг-пробы стало применение некачественной биологически активной добавки.
Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) на оправдание американского бегуна, уличённого в допинге.
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