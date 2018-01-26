С легкоатлетки Высоцкой снято временное отстранение за использование допинга

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сняло временное отстранение от спортивной деятельности с легкоатлетки Екатерины Высоцкой.

Об этом сообщает официальный сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Спортсменка смогла доказать, что причиной положительной допинг-пробы стало применение некачественной биологически активной добавки.

Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) на оправдание американского бегуна, уличённого в допинге.