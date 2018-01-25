CAS не удовлетворил апелляцию WADA на оправдание американского бегуна, уличённого в допинге

Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) на решение Американской арбитражной ассоциации (AAA), признавшей олимпийского чемпиона Игр-2016 в Рио-де-Жанейро в эстафете 4×400 м американца Гила Робертса невиновным в употреблении запрещённых препаратов.

Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Отмечается, что при рассмотрении дела арбитры получили все доказательства невиновности спортсмена и не видят причин для удовлетворения апелляции WADA.

Летом 2017 года Робертс был признан невиновным в употреблении допинга, поскольку запрещённое вещество попало в его организм через поцелуй.

Ранее сообщалось, что в CAS завершились слушания по делам российских саночников и хоккеисток.