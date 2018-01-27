Президент ФССР Гарт поедет на ОИ-2018 в качестве члена исполкома FIL

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт сообщила, что поедет на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане в качестве официального лица — члена исполкома Международной федерации санного спорта (FIL).

«Я еду на Олимпиаду как официальное лицо и член исполкома международной федерации», — приводит слова Гарт ТАСС. Ранее сообщалось, что Сергей Чудинов будет главным тренером российских саночников на ОИ-2018.