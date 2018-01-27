Президент ФССР Гарт поедет на ОИ-2018 в качестве члена исполкома FIL

Короткая ссылка
Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт сообщила, что поедет на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане в качестве официального лица — члена исполкома Международной федерации санного спорта (FIL).

«Я еду на Олимпиаду как официальное лицо и член исполкома международной федерации», — приводит слова Гарт ТАСС.

Ранее сообщалось, что Сергей Чудинов будет главным тренером российских саночников на ОИ-2018.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Зимние виды Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru