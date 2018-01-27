Дацюк: ждём поддержки от нашей страны

Нападающий сборной России по хоккею Павел Дацюк поделился ожиданиями от предстоящего турнира на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Чаще всего мы играем друг против друга в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сейчас нам нужно стать одной командой, сплотиться. Сборную России всегда рассматривают как фаворита, потому что уровень нашего хоккея высокий, что доказывают ребята в том числе и в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Все будут стараться нас обыграть, но мы будем готовы, будем биться. Как и любой спортсмен, я жду от Олимпиады самой достойной награды. И, конечно же, все мы ждём большой, сплочённой поддержки от нашей страны», — сказал Дацюк.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею повезёт на ОИ-2018 пряники, изготовленные Ковальчуком и Дацюком.