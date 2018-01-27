Российские бобслеисты прибыли в CAS на рассмотрение апелляций на пожизненное отстранение от ОИ

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков и бобслеисты Александр Касьянов, Ильвир Хузин и Алексей Пушкарёв прибыли в Спортивный арбитражный суд (CAS) для рассмотрения их апелляций на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении от Олимпиад.

Об этом сообщает ТАСС.

Перед началом заседания Зубков сказал журналистам: «Идём работать, настроение хорошее».

Зубков, Касьянов, Хузин и Пушкарёв были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах на основании выводов комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, проводившей перепроверку допинг-проб с Игр-2014 в Сочи.

Ранее сообщалось, что предолимпийский сбор бобслеистов и скелетонистов в Иркутске отменён.