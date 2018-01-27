В России отменён предолимпийский сбор бобслеистов и скелетонистов

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков заявил о решении отменить запланированный в Иркутске предолимпийский сбор бобслеистов и скелетонистов.

Об этом сообщает ТАСС.

«Не видим смысла его проводить в условиях, когда больше половины лидеров лишены возможности выступать на Олимпийских играх», — сказал Зубков.

По его словам, те спортсмены, которые поедут на Олимпиаду, проведут сбор в Подмосковье с 30 января по 5 февраля.

Международный олимпийский комитет не допустил к Играм скелетонистов Александра Третьякова и Елену Никитину, а также бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарёва, Ильвира Хузина и Романа Кошелева.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по бобслею и скелетону не получил приглашение на ОИ-2018.