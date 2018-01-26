Главный тренер сборной России по бобслею и скелетону не получил приглашение на ОИ-2018

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков сообщил, что главный тренер национальной команды по бобслею и скелетону Данил Чабан не получил от Международного олимпийского комитета (МОК) приглашения на Игры-2018, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.

«МОК лишил Чабана возможности поехать на Олимпиаду-2018. Практически весь тренерский состав национальной команды по скелетону вынужден остаться дома, не будет старшего тренера сборной Анатолия Челышева, тренера Дениса Алимова. Врача Анну Вычик тоже вычеркнули из списка», — приводит слова Зубкова ТАСС.

По его словам, на тренерском совете было принято решение, что все тренеры, как в бобслее, так и в скелетоне, на Олимпиаде в Пхёнчхане будут помогать друг другу.

«Идут соревнования по скелетону — все бобслейные тренеры подключаются и помогают. И наоборот. Руководителем этого смешанного тренерского штаба должен быть Павел Щегловский. Потому что он старший тренер бобслейной команды», — добавил глава федерации.

Ранее в Федерации бобслея России сообщили, сколько мужских экипажей выступит на ОИ-2018.