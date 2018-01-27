Кормье и Миочич проведут поединок за титул чемпиона UFC в тяжёлом весе 7 июля

Короткая ссылка
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) объявил дату проведения боя за титул чемпиона организации в тяжёлом весе между Даниэлем Кормье и Стипе Миочичем.

Как сообщает пресс-служба UFC, поединок пройдёт 7 июля в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 226.

Оба бойца будут тренерами в ходе реалити-шоу организации Ultimate Fighter, после съёмок которого состоится бой.

Ранее Нурмагомедов заявил, что хочет разрушить всё, что видит в Макгрегоре.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Бокс/ММА
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru