Кормье и Миочич проведут поединок за титул чемпиона UFC в тяжёлом весе 7 июля

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) объявил дату проведения боя за титул чемпиона организации в тяжёлом весе между Даниэлем Кормье и Стипе Миочичем.

Как сообщает пресс-служба UFC, поединок пройдёт 7 июля в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 226.

Оба бойца будут тренерами в ходе реалити-шоу организации Ultimate Fighter, после съёмок которого состоится бой.

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