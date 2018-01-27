МВД завело дело по факту заключения мирового соглашения «Динамо» с футболистом М'Вила
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимира Стржалковского.
По его словам, в настоящий момент идёт следствие.
М'Вила подписал контракт с «Динамо» в 2015 году, однако после смены руководства клуб решил не приобретать игрока. В итоге стороны заключили мировое соглашение, а футболисту было выплачено €900 тыс.
Отмечается, что ведётся расследование относительно деятельности предыдущего руководства «Динамо».
Ранее сообщалось, что «Динамо» объявило о переходе в клуб футболиста сборной Литвы.