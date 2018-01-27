МВД завело дело по факту заключения мирового соглашения «Динамо» с футболистом М'Вила

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Министерство внутренних дел России завело уголовное дело по факту заключения мирового соглашения между московским «Динамо» и футболистом Янном М'Вила.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимира Стржалковского.

По его словам, в настоящий момент идёт следствие.

М'Вила подписал контракт с «Динамо» в 2015 году, однако после смены руководства клуб решил не приобретать игрока. В итоге стороны заключили мировое соглашение, а футболисту было выплачено €900 тыс.

Отмечается, что ведётся расследование относительно деятельности предыдущего руководства «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Динамо» объявило о переходе в клуб футболиста сборной Литвы.

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