«Химки» проиграли «Валенсии» в матче баскетбольной Евролиги

Подмосковные «Химки» на выезде уступили испанской «Валенсии» в матче 20-го тура группового этапа баскетбольной Евролиги.

Встреча завершилась со счётом 85:83 в пользу испанской команды.

Самым результативным игроком отечественного клуба стал защитник сборной России Алексей Швед, набравший 22 очка.

В составе «Валенсии» 15 очков и девять подборов в свой актив записал Тибор Пляйсс.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Бамберг» в матче баскетбольной Евролиги.