«Химки» проиграли «Валенсии» в матче баскетбольной Евролиги
Подмосковные «Химки» на выезде уступили испанской «Валенсии» в матче 20-го тура группового этапа баскетбольной Евролиги.
Встреча завершилась со счётом 85:83 в пользу испанской команды.
Самым результативным игроком отечественного клуба стал защитник сборной России Алексей Швед, набравший 22 очка.
В составе «Валенсии» 15 очков и девять подборов в свой актив записал Тибор Пляйсс.
Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Бамберг» в матче баскетбольной Евролиги.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.