ЦСКА обыграл «Бамберг» в матче баскетбольной Евролиги

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Московский ЦСКА на своей площадке одержал победу над немецким «Бамбергом» в матче 20-го тура группового этапа баскетбольной Евролиги.

Встреча завершилась со счётом 81:72 в пользу армейцев.

Наибольшую результативность в составе ЦСКА показал Нандо де Коло, записавший в свой актив 20 очков.

В составе «Бамберга» 11 очков на счету Доррела Райта.

Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» продлил победную серию в Еврокубке до 14 матчей, разгромив «Цедевиту».

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