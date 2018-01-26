ЦСКА обыграл «Бамберг» в матче баскетбольной Евролиги
Московский ЦСКА на своей площадке одержал победу над немецким «Бамбергом» в матче 20-го тура группового этапа баскетбольной Евролиги.
Встреча завершилась со счётом 81:72 в пользу армейцев.
Наибольшую результативность в составе ЦСКА показал Нандо де Коло, записавший в свой актив 20 очков.
В составе «Бамберга» 11 очков на счету Доррела Райта.
Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» продлил победную серию в Еврокубке до 14 матчей, разгромив «Цедевиту».
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