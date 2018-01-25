«Локомотив-Кубань» продлил победную серию в Еврокубке до 14 матчей, разгромив «Цедевиту»

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В матче четвёртого тура стадии Топ-16 баскетбольного Еврокубка российский «Локомотив-Кубань» на выезде разгромил хорватскую «Цедевиту» со счётом 85:60.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал форвард Тревор Лэйси, набравший 15 очков. У проигравших 13 баллами отметились форвард Деметрис Николс и центровой Андрия Стипанович.

Этот успех позволил баскетболистам «Локомотива» продлить победную серию в Еврокубке до 14 встреч. Команда Саши Обрадовича занимает первую строчку в турнирной таблице группы G и гарантировала себе участие в плей-офф турнира.

Ранее сообщалось, что российский УНИКС проиграл итальянской «Реджио Эмилии» в матче баскетбольного Еврокубка.

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