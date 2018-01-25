УНИКС проиграл итальянской «Реджио Эмилии» в матче баскетбольного Еврокубка

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В матче четвёртого тура стадии Топ-16 баскетбольного Еврокубка российский УНИКС на выезде уступил итальянской «Реджио Эмилии» со счётом 75:76.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал защитник Амедео Делла Валле, набравший 21 очко. У проигравших 18 баллами отметился центровой Стефан Ласме.

Потерпев второе поражение подряд в Еврокубке, УНИКС остался третьим в группе Н. От лидирующих «АСВЕЛа» и «Реджио Эмилии» российский коллектив отстаёт на одну победу.

Ранее сообщалось, что «Зенит» проиграл «Баварии» в матче баскетбольного Еврокубка.

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