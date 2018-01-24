«Зенит» проиграл немецкой «Баварии» в матче баскетбольного Еврокубка
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал американский защитник Реджи Реддинг, набравший 18 очков. У проигравших 17 баллами отметился российский форвард Евгений Воронов.
Несмотря на поражение, «Зенит» по результатам матчей тура поднялся с третьей на вторую строчку турнирной таблицы группы F, опережая итальянский «Турин» по дополнительным показателям.
Ранее сообщалось, что два игрока «Зенита» вошли в предварительную заявку сборной России по баскетболу на матчи квалификации чемпионата мира 2019 года с командами Франции и Боснии.