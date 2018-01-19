Швед вошёл в список кандидатов в сборную России по баскетболу на матчи отбора КМ-2019

Российская федерация баскетбола (РФБ) опубликовала список кандидатов в сборную России по баскетболу для участия в матчах отборочного турнира Кубка мира 2019 года с командами Франции и Боснии и Герцеговины.

Как сообщает пресс-служба РФБ, на тренировочный сбор, который пройдёт с 19 по 22 февраля в Новогорске, вызваны 15 игроков:

— защитники: Дмитрий Кулагин и Дмитрий Хвостов (оба — «Локомотив-Кубань»), Михаил Кулагин и Виталий Фридзон (оба — ЦСКА), Алексей Швед («Химки»);

— форварды: Павел Антипов, Владимир Ивлев (оба — «Локомотив-Кубань»), Семён Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все — ЦСКА), Никита Балашов («Пено Жвайгждес»), Евгений Валиев, Сергей Карасёв (оба — «Зенит»), Андрей Зубков («Химки»);

— центровой: Артём Клименко («Автодор»).

Матч Россия — Франция состоится 23 февраля, встреча с командой Боснии и Герцеговины пройдёт 25 февраля.

Ранее сообщалось, что Швед признан самым ценным игроком 18-го тура баскетбольной Евролиги.