Защитник «Химок» Швед признан самым ценным игроком 18-го тура баскетбольной Евролиги

Защитник российского клуба «Химки» Алексей Швед был признан самым ценным игроком 18-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

В победном для «Химок» поединке с сербской «Црвеной Звездой» Швед собрал коллекцию из 29 очков, 5 подборов 4 результативных передач, перехвата и блок-шота. Рейтинг эффективности баскетболиста составил 33 балла, что стало лучшим показателем среди всех игроков, команды которых выиграли свои матчи тура.

Эта награда самому ценному игроку тура Евролиги стала для Алексея уже третьей с начала сезона-2017/18.

Ранее сообщалось, что «Химки» обыграли «Црвену Звезду» в матче Евролиги.