«Химки» нанесли поражение «Црвене Звезде» в баскетбольной Евролиге, Швед набрал 29 очков
Подмосковные «Химки» в гостях переиграли сербскую «Црвену Звезду» в матче 18-го тура группового этапа баскетбольной Евролиги.
Встреча завершилась со счётом 79:70.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий Алексей Швед, набравший 29 очков.
В составе «Црвены Звезды» 27 очков, 9 подборов и 7 передач в активе Тейлора Рочести.
Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» победил «Цедевиту» в матче баскетбольного Еврокубка.
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