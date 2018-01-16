«Химки» нанесли поражение «Црвене Звезде» в баскетбольной Евролиге, Швед набрал 29 очков

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Подмосковные «Химки» в гостях переиграли сербскую «Црвену Звезду» в матче 18-го тура группового этапа баскетбольной Евролиги.

Встреча завершилась со счётом 79:70.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий Алексей Швед, набравший 29 очков.

В составе «Црвены Звезды» 27 очков, 9 подборов и 7 передач в активе Тейлора Рочести.

Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» победил «Цедевиту» в матче баскетбольного Еврокубка.

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