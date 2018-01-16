«Локомотив-Кубань» победил «Цедевиту» в матче баскетбольного Еврокубка

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Краснодарский «Локомотив-Кубань» на своей площадке обыграл хорватскую «Цедевиту» в матче третьего тура группового этапа топ-16 баскетбольного Еврокубка.

Встреча завершилась со счётом 69:64.

Наибольшую результативность в составе «Локомотива-Кубани» показал Франк Элегар, набравший 20 очков и выполнивший девять подборов. В активе Тревора Лейси 19 очков и три подбора.

В составе гостей по 14 очков набрали Деметрис Николс и Дамир Маркота.

Ранее сообщалось, что УНИКС проиграл «Реджо-Эмилии» в матче баскетбольного Еврокубка.

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