«Динамо» прервало серию из семи поражений в КХЛ, обыграв «Йокерит»

Короткая ссылка
Рижское «Динамо» одержало выездную победу над финским «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Победу «Динамо» принесли шайбы Оскарса Батни, Эмилса Гегериса, Микелиса Редлихса и Микса Индрашиса.

В «Йокерите» отличились Олли Палола и Пекка Йормакка.

Коллектив из Хельсинки по итогам 53 матчей занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 97 очков. «Динамо» с 47 баллами — на последней строчке.

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров признан MVP первой половины сезона НХЛ.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru