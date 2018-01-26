«Динамо» прервало серию из семи поражений в КХЛ, обыграв «Йокерит»

Рижское «Динамо» одержало выездную победу над финским «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Победу «Динамо» принесли шайбы Оскарса Батни, Эмилса Гегериса, Микелиса Редлихса и Микса Индрашиса.

В «Йокерите» отличились Олли Палола и Пекка Йормакка.

Коллектив из Хельсинки по итогам 53 матчей занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 97 очков. «Динамо» с 47 баллами — на последней строчке.

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров признан MVP первой половины сезона НХЛ.