«Динамо» прервало серию из семи поражений в КХЛ, обыграв «Йокерит»
Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
Победу «Динамо» принесли шайбы Оскарса Батни, Эмилса Гегериса, Микелиса Редлихса и Микса Индрашиса.
В «Йокерите» отличились Олли Палола и Пекка Йормакка.
Коллектив из Хельсинки по итогам 53 матчей занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 97 очков. «Динамо» с 47 баллами — на последней строчке.
Ранее сообщалось, что Никита Кучеров признан MVP первой половины сезона НХЛ.