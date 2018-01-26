CAS откроет два временных офиса в Пхёнчхане на время ОИ-2018

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Спортивный арбитражный суд (CAS) отроет в южнокорейском Пхёнчхане два офиса на время проведения зимних Олимпийских игр 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Отмечается, что основной задачей филиалов будет оперативное решение юридических антидопинговых вопросов во время Игр.

Олимпиада-2018 пройдёт с 9 по 25 февраля. Отделы CAS начнут работу в Пхёнчхане с 30 января.

Ранее сообщалось, что в CAS завершились слушания по делам российских лыжников.

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