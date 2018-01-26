Посол Южной Кореи: сотрудники культурного центра окажут помощь ОКР и спортсменам из России на ОИ-2018

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Посол Республики Корея в России У Юн Гын сообщил, что сотрудники Культурного центра при посольстве страны в Москве окажут поддержку Олимпийскому комитету России (ОКР) и российским спортсменам в ходе зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

«Сотрудники Культурного центра Республики Корея окажут помощь ОКР и спортсменам из России, для нас это имеет особый смысл. Я надеюсь, что эти Игры ещё больше укрепят дружбу между нашими странами», — приводит слова дипломата ТАСС.

Он отметил, что рад участию российских спортсменов в предстоящих Играх.

«Как посол, я рад, что российские спортсмены хоть и со сложностями, но всё-таки примут участие в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, и надеюсь, что они покажут там свои лучшие результаты», — добавил У Юн Гын.

Ранее сообщалось, что Южная Корея сожалеет о решении МОК не допускать Виктора Ана к ОИ-2018.

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