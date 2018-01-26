Южная Корея сожалеет о решении МОК не допускать Ана к ОИ-2018

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Посол Республики Корея в России У Юн Гын выразил сожаление в связи с решением Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать российского конькобежца Виктора Ана на зимние Олимпийские игры 2018 года.

«И Россия, и мы сожалеем о решении МОК не допускать Ана до Олимпиады в Пхёнчхане. Мы вообще не уверены, что он принимал допинг. В любом случае мы сожалеем о таком решении. Ан, как мост, связывает Россию и Южную Корею, поэтому мы очень сожалеем», — приводит слова дипломата ТАСС.

Ан, являющийся шестикратным олимпийским чемпионом в шорт-треке, не вошёл в утверждённый МОК список спортсменов, которые смогут принять участие в зимних Играх 2018 года.

Ранее Ан объяснил, почему написал письмо Томасу Баху.

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