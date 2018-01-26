Чемпион Европы по футболу Жоао Мариу перешёл в английский «Вест Хэм»

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Вест Хэм» объявил о переходе полузащитника сборной Португалии Жоао Мариу.

Жоао Мариу перешёл в «Вест Хэм» из миланского «Интера» на правах аренды. Арендное соглашение действительно до конца сезона 2017/2018, сообщает официальный сайт клуба АПЛ.

Футболист является чемпионом Европы 2016 года в составе сборной Португалии.

Ранее представитель «Вест Хэма» Марк Маккей сообщил, что три клуба АПЛ интересуются россиянином Фёдором Смоловым.