Журова объяснила, почему Русский дом не нужен на Играх в Пхёнчхане

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова объяснила, почему Русский дом не нужен на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«В свете текущей ситуации, зачем его открывать? Чтобы были провокации? Представляете, если в Русский дом отправится кто-то из членов МОК? Западные СМИ сразу напишут: «А-а-а-а-а… Зачем он туда пошёл?» В то же время если никто не придёт, то журналисты напишут: «Смотрите, к ним никто не пришел!» Зачем всё это? Не надо провоцировать людей», — приводит слова Журовой «Спорт-Экспресс».

Она уверена, что Олимпийский комитет России (ОКР) принял правильное решение не организовывать Русский дом.

«Считаю, что ОКР принял правильное решение. Потому что в текущей ситуации сделать его на пятёрку сложно, потому что организацией заниматься некому, да и настроение не соответствует», — заявила Журова.

Депутат Госдумы предположила, что чествование российских победителей будет проходить в Олимпийской деревне.

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков сообщил, что Русского дома на ОИ-2018 не будет.