Биатлонистка Сливко: стреляю хоть и не быстро, но точно

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Россиянка Виктория Сливко прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на 7,5 км на чемпионате Европы по биатлону, проходящем в итальянском Риднау, где она показала четвёртый результат.

«Не расстраиваюсь, потому что это неплохая позиция на гонку преследования. Там уже будет четыре рубежа, нужно сработать точно, посмотрим. Сейчас уже пришла уверенность в стрельбе, стреляю хоть и не быстро, но точно. Вот уже две гонки провела на ноль. Если говорить о скорости, то в этот раз на последнем круге было очень тяжело. Особенно на заключительном подъёме», — приводит слова Сливко «Матч ТВ».

Гонка преследования в рамках чемпионата Европы по биатлону состоится 28 января.

Ранее сообщалось, что украинка Ирина Варвинец выиграла спринт на ЧЕ по биатлону в Италии.

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