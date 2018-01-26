Украинка Варвинец выиграла спринт на ЧЕ по биатлону в Италии, Сливко — четвёртая

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Украинка Ирина Варвинец одержала победу в спринтерской гонке на 7,5 км на чемпионате Европы по биатлону, проходящем в итальянском Риднау.

Спортсменка с Украины преодолела дистанцию за 20 минут 54,1 секунды, не допустив промахов на огневых рубежах.

Второй стала француженка Холе Шевалье. Тройку призёров замкнула представительница Японии Фуюко Татизаки.

Лучшей из россиянок стала Виктория Сливко, не допустившая ни одного промаха в стрельбе, но уступившая японке 2,1 секунды. Светлана Миронова финишировала 11-й, Ирина Старых — 15-й, Анастасия Загоруйко — 31-й, Валерия Васнецова — 33-й, а Анастасия Морозова — 49-й.

Ранее сообщалось, что Александр Логинов стал вторым в спринте на чемпионате Европы по биатлону.

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