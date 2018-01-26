Логинов стал вторым в спринте на чемпионате Европы по биатлону
Российский биатлонист Александр Логинов финишировал вторым в спринтерской гонке на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в итальянском Риднау.
Спортсмен преодолел 10-километровую дистанцию за 24 минуты 8,5 секунды.
Логинов уступил победителю, представителю Латвии Андрею Расторгуеву, 5,5 секунды.
На третьей позиции расположился биатлонист из Болгарии Красимир Анев.
Ранее норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал своё решение о пропуске чемпионата Европы в итальянском Риднау.
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