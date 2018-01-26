Отстранённая от ОИ скелетонистка Никитина рассказала об отношении зарубежных спортсменов к россиянам

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Скелетонистка Елена Никитина, отстранённая от Олимпийских игр, рассказала об отношении зарубежных спортсменов к россиянам.

«Лидеры сезона относятся нейтрально. Говорят, что, пока не будет доказательств, нужно разбираться и отстаивать себя. Они всё понимают. А остальные спортсмены из США и других государств на нас шипят, как только могут», — сказала Никитина в интервью RT.

Спортсменка назвала беспределом всё, что происходит в отношении российского спорта.

Ранее Никитина заявила, что Международный олимпийский комитет не волнует, что чувствует спортсмен.

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