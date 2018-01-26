Отстранённая от ОИ скелетонистка Никитина рассказала об отношении зарубежных спортсменов к россиянам
«Лидеры сезона относятся нейтрально. Говорят, что, пока не будет доказательств, нужно разбираться и отстаивать себя. Они всё понимают. А остальные спортсмены из США и других государств на нас шипят, как только могут», — сказала Никитина в интервью RT.
Спортсменка назвала беспределом всё, что происходит в отношении российского спорта.
Ранее Никитина заявила, что Международный олимпийский комитет не волнует, что чувствует спортсмен.