Скелетонистка Никитина: МОК не волнует, что чувствует спортсмен

Короткая ссылка
Российская скелетонистка Елена Никитина заявила, что спортсмены узнают новости об отстранении от Олимпийских игр через средства массовой информации.

«Мы узнаём новости об отстранении через СМИ. Такое отношение со стороны МОК называется безразличием. МОК не волнует, что чувствует спортсмен. Они делают своё грязное дело, а мы уже по факту получаем все известия», — сообщила Никитина в интервью RT.

Она также отметила, что стоит пересмотреть отношение к ценности олимпийской медали.

«Надо задуматься о цене олимпийской медали. Когда убирают лидеров или одних из лидеров сезона, то уже не так интересно соревноваться. Мне, например, хотелось бы выигрывать у сильнейших, а не кататься просто так», — сказала Никитина.

Ранее она заявила, что русские спортсмены должны доказать своим выступлением на ОИ, что с ними поступили несправедливо.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Зимние виды Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru