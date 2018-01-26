Скелетонистка Никитина: МОК не волнует, что чувствует спортсмен

Российская скелетонистка Елена Никитина заявила, что спортсмены узнают новости об отстранении от Олимпийских игр через средства массовой информации.

«Мы узнаём новости об отстранении через СМИ. Такое отношение со стороны МОК называется безразличием. МОК не волнует, что чувствует спортсмен. Они делают своё грязное дело, а мы уже по факту получаем все известия», — сообщила Никитина в интервью RT.

Она также отметила, что стоит пересмотреть отношение к ценности олимпийской медали.

«Надо задуматься о цене олимпийской медали. Когда убирают лидеров или одних из лидеров сезона, то уже не так интересно соревноваться. Мне, например, хотелось бы выигрывать у сильнейших, а не кататься просто так», — сказала Никитина.

Ранее она заявила, что русские спортсмены должны доказать своим выступлением на ОИ, что с ними поступили несправедливо.