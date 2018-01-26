В ОКР объяснили, в каком случае может увеличиться заявка России на ОИ-2018

Вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что список спортсменов из России, которые смогут принять участие в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане, может быть увеличен только в случае положительных решений со стороны Спортивного арбитражного суда (CAS).

Об этом сообщает ТАСС. Поздняков также отметил, что в настоящий момент ОКР занимается верификацией списков персонала, который отправится на Олимпиаду. В начале недели, 22 января, начались слушания по апелляциям 39 российских спортсменов в Женеве. Сообщается, что они должны закончиться вечером 27 января. Ранее стало известно, что в CAS началось рассмотрение апелляций российских лыжников.