Юрист: во вторник или среду будут положительные новости для многих наших спортсменов

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Спортивный юрист Артём Пацев сообщил, что скоро появится информация относительно защиты российских спортсменов.

«Очень много вопросов поступает, коллеги, по поводу того, кто, что и как планирует делать в части защиты наших спортсменов. Сейчас, поверьте, абсолютно нет времени ни на пикировки по этому поводу, ни на подробные рассказы о том, что делается», — написал Пацев в Facebook.

По его словам, такие рассказы могут навредить делу.

Однако юрист отметил, что во вторник или среду ожидаются позитивные новости для многих российских спортсменов, и подчеркнул, что они не касаются Спортивного арбитражного суда (CAS).

Ранее Пацев заявил, что Григорий Родченков запутался в своих показаниях на слушаниях в CAS.

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