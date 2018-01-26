Юрист: во вторник или среду будут положительные новости для многих наших спортсменов

Спортивный юрист Артём Пацев сообщил, что скоро появится информация относительно защиты российских спортсменов.

«Очень много вопросов поступает, коллеги, по поводу того, кто, что и как планирует делать в части защиты наших спортсменов. Сейчас, поверьте, абсолютно нет времени ни на пикировки по этому поводу, ни на подробные рассказы о том, что делается», — написал Пацев в Facebook.

По его словам, такие рассказы могут навредить делу.

Однако юрист отметил, что во вторник или среду ожидаются позитивные новости для многих российских спортсменов, и подчеркнул, что они не касаются Спортивного арбитражного суда (CAS).

Ранее Пацев заявил, что Григорий Родченков запутался в своих показаниях на слушаниях в CAS.