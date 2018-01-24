Юрист: Родченков запутался в своих показаниях на слушаниях в CAS

Юрист Артём Пацев, который защищает российских атлетов в Спортивном арбитражном суде (CAS), рассказал о ходе заседаний в Женеве.

«И вчера, и сегодня слушания были непростыми и эмоциональными. Григорий Родченков, как и ожидалось, запутался в собственных показаниях и в собственных многочисленных версиях «государственной схемы», — написал Пацев в Facebook.

Юрист отметил, что арбитры CAS, в отличие от комиссии Освальда, внимательно выслушивали то, о чём говорилось в ходе заседаний.

Ранее в Госдуме отреагировали на запрет МОК проносить на трибуны российский флаг во время ОИ-2018.