Отстранённый ранее от ОИ немецкий тренер по биатлону Пихлер сможет поехать на Игры в Пхёнчхане
Об этом сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета (НОК) Швеции.
Международный олимпийский комитет (МОК) ранее отстранил Пихлера от ОИ за то, что он работал с российскими биатлонистами, подозреваемыми в нарушении антидопинговых правил. Пихлер возглавлял женскую сборную России по биатлону на Олимпиаде 2014 года в Сочи.
МОК уведомил олимпийский комитет Швеции об изменении правил допуска к Играм. Иностранные тренеры, не работающие в России, могут отправиться в Южную Корею.
Ранее адвокат Пихлера заявлял, что шансов оспорить решение МОК в CAS нет.