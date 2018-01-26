Отстранённый ранее от ОИ немецкий тренер по биатлону Пихлер сможет поехать на Игры в Пхёнчхане

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Тренер сборной Швеции по биатлону немец Вольфганг Пихлер, ранее отстранённый от Олимпийских игр, сможет поехать на Олимпиаду 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Об этом сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета (НОК) Швеции.

Международный олимпийский комитет (МОК) ранее отстранил Пихлера от ОИ за то, что он работал с российскими биатлонистами, подозреваемыми в нарушении антидопинговых правил. Пихлер возглавлял женскую сборную России по биатлону на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

МОК уведомил олимпийский комитет Швеции об изменении правил допуска к Играм. Иностранные тренеры, не работающие в России, могут отправиться в Южную Корею.

Ранее адвокат Пихлера заявлял, что шансов оспорить решение МОК в CAS нет.

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