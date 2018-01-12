Экс-тренер сборной России по биатлону Пихлер: мой адвокат говорит, что шансов оспорить решение МОК в CAS нет

Бывший старший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер прокомментировал своё вынужденное отсутствие на предстоящих зимних Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее.

«К сожалению, я не смогу поехать в Пхёнчхан, потому что не позволяет Международный олимпийский комитет (МОК), но я буду контролировать ситуацию в команде. Мой адвокат говорит, что шансов оспорить это решение в CAS нет», — приводит слова Пихлера «Чемпионат».

Он отметил, что хочет узнать от МОК, каким именно образом он замешан в допинговом скандале вокруг Игр в Сочи.

«Пусть предъявят доказательства. Мои спортсменки не сдали ни одной положительной пробы. Все российские спортсмены были на контроле Всемирного антидопингового агентства (WADA) во время тренировок в Европе, и это было бы невозможно. Не было никаких сомнений. Но мне даже не дали шансов с глазу на глаз обосновать свою невиновность. В понедельник у меня будет контакт с представителями МОК, и я надеюсь всё же донести свою позицию», — добавил немецкий специалист.

Ранее сообщалось, что Пихлер не будет аккредитован на Олимпиаду-2018.