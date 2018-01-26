Овечкину разбили глаз в юбилейном матче НХЛ
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел к журналистам с разбитым левым глазом после матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против команды «Флорида Пантерз», где он отдал 500-ю голевую передачу в заокеанской карьере.
Об этом сообщает «Советский спорт».
Овечкину дали в глаз в юбилейном матче, где он догнал Гретцки— Павел Лысенков (@plysenkovRUS) 26 января 2018 г.
(видео, обзор дня, три гвоздя НХЛ)https://t.co/lkikrdySSfpic.twitter.com/fGcl7fMKna
Овечкин в матче с «Флоридой» забил гол и сделал результативную передачу, которая стала 500-й в его карьере.
Ранее Александр Овечкин стал третьей звездой дня в НХЛ.
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