Овечкину разбили глаз в юбилейном матче НХЛ

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел к журналистам с разбитым левым глазом после матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против команды «Флорида Пантерз», где он отдал 500-ю голевую передачу в заокеанской карьере.

Об этом сообщает «Советский спорт». Овечкину дали в глаз в юбилейном матче, где он догнал Гретцки



(видео, обзор дня, три гвоздя НХЛ)https://t.co/lkikrdySSfpic.twitter.com/fGcl7fMKna — Павел Лысенков (@plysenkovRUS) 26 января 2018 г. Овечкин в матче с «Флоридой» забил гол и сделал результативную передачу, которая стала 500-й в его карьере. Ранее Александр Овечкин стал третьей звездой дня в НХЛ.