Овечкину разбили глаз в юбилейном матче НХЛ

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Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел к журналистам с разбитым левым глазом после матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против команды «Флорида Пантерз», где он отдал 500-ю голевую передачу в заокеанской карьере.

Об этом сообщает «Советский спорт».

Овечкин в матче с «Флоридой» забил гол и сделал результативную передачу, которая стала 500-й в его карьере. 

Ранее Александр Овечкин стал третьей звездой дня в НХЛ.

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