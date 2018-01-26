Овечкин стал третьей звездой дня в НХЛ

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан третьей звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Овечкин в матче с «Флоридой» забил гол и сделал результативную передачу, которая стала 500-й в его карьере. Хоккеист стал первым россиянином в истории турнира, вошедшим в клуб «500 + 500», а также третьим игроком, который смог отличиться 30 и более раз в первых 13 сезонах НХЛ.

Первой звездой назван нападающий «Чикаго Блэкхокс» Алекс Дебринкат, забросивший три шайбы и отдавший одну голевую передачу во встрече с «Детройт Ред Уингз».

Вторым в списке лучших оказался голкипер «Баффало Сэйбрз» Робин Ленер, который провёл сухой матч с «Ванкувер Кэнакс».

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» переиграл «Миннесоту», Малкин набрал три очка.

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