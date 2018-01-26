Тренер Букина и Степановой о решении МОК: это останется для нас чёрным днём календаря
«Мы узнали это в Саранске, когда приехали на юниорский чемпионат. Мы абсолютно не были к этому готовы. Это останется для нас чёрным днём календаря. На чемпионате Европы Букин и Степанова завоевали бронзовые медали, что стало для них большим успехом. Мы были на эмоциональном подъёме, когда узнали эту новость», — сказала Жук в разговоре с RT.
Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин выразил мнение, что россиянок Алину Загитову и Евгению Медведеву невозможно сломать.