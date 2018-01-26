Шорт-трекистка Просвирнова: буду отстаивать честь нашей великой державы на ОИ-2018

Конькобежка Софья Просвирнова, которая вошла в список 169 допущенных к Олимпийским играм 2018 года спортсменов, опубликовала видеоролик с чемпионата Европы по шорт-треку.

Спортсменка заявила, что едет на Олимпиаду под нейтральным флагом, чтобы отстоять честь и достоинство России.

На счету 20-летней Просвирновой — четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые медали чемпионатов Европы. Кроме того, она заняла третье место на чемпионате мира 2016 года в эстафете.

Ранее Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал имена 169 российских спортсменов, которые поедут на ОИ-2018.