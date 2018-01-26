Шорт-трекистка Просвирнова: буду отстаивать честь нашей великой державы на ОИ-2018

Короткая ссылка
Конькобежка Софья Просвирнова, которая вошла в список 169 допущенных к Олимпийским играм 2018 года спортсменов, опубликовала видеоролик с чемпионата Европы по шорт-треку.

Спортсменка заявила, что едет на Олимпиаду под нейтральным флагом, чтобы отстоять честь и достоинство России.

На счету 20-летней Просвирновой — четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые медали чемпионатов Европы. Кроме того, она заняла третье место на чемпионате мира 2016 года в эстафете.

Ранее Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал имена 169 российских спортсменов, которые поедут на ОИ-2018.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Зимние виды Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru