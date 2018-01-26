Манчини: Путин сказал покупать русских футболистов

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал возможные приобретения клуба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

«Я говорил ещё летом, что мы хотели бы подписать двух-трёх игроков с российскими паспортами. Мы этого не сделали тогда и теперь предпримем ещё одну попытку. Посмотрим, что у нас получится. К тому же сам президент Путин сказал нам покупать русских игроков. Мы к президенту прислушиваемся», — цитирует Манчини официальный сайт «Зенита».

Наставник также отметил, что никуда не собирается уходить из санкт-петербургского клуба.

«Мы перестраиваем команду. Если вы посмотрите на состав двух-трёхлетней давности, то увидите, что в нём были совершенно другие футболисты. Многие были проданы, многие ушли в другие клубы, многие закончили карьеру. На протяжение последнего времени клуб проходит серьезный период перестройки. Мы делаем очень сильную и крепкую команду. Вообще не вижу причин уходить. Занимаюсь большим проектом в «Зените», — сказал Манчини.

Ранее Манчини прокомментировал отстранение футболистов Дзюбы, Шатова и Анюкова от основной команды «Зенита».

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