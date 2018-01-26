Манчини прокомментировал отстранение футболистов Дзюбы, Шатова и Анюкова от основной команды «Зенита»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал решение не брать на первые зимние сборы футболистов Артёма Дзюбу, Олега Шатова и Александра Анюкова.

«Я объяснил своё решение клубному руководству. И полностью изложил свою позицию президенту Фурсенко», — цитирует Манчини «Чемпионат». По словам итальянца, это техническое решение тренерского штаба. Ранее сообщалось, что президент «Зенита» спокойно относится к слухам о возможном уходе Манчини.