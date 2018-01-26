Словацкая биатлонистка Кузьмина обратилась через соцсети к своему брату Шипулину, не допущенному до ОИ-2018

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина, выступающая за сборную Словакии, опубликовала обращение к своему брату, российскому биатлонисту Антону Шипулину.

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил россиянина к Олимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Очень важно быть опорой близкому человеку в тяжёлой ситуации и заряжать энергией. Брат, мы с тобой!» — написала Кузьмина в своём Instagram под общей фотографией.

Ранее словацкий биатлонист Мартин Отченаш поддержал Шипулина и других россиян, не допущенных до ОИ-2018.

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