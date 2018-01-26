Макарова и Суарес не сумели пробиться в финал Australian Open в миксте
Россиянка Екатерина Макарова и бразилец Бруно Суарес потерпели поражение в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Пара уступила канадско-хорватскому дуэту — Габриэле Дабровски и Мате Павичу.
Встреча длилась 59 минут и закончилась со счётом 1:6, 4:6.
Ранее сообщалось, что Макарова и Веснина заняли второе место на Australian Open в парном разряде.
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