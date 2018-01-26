Макарова и Веснина заняли второе место Australian Open в парном разряде

Короткая ссылка
Российский дуэт Екатерина Макарова и Елена Веснина потерпели поражение в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном разряде.

В решающем поединке россиянки уступили венгерке Тиме Бабош и француженке Кристине Младенович.

Встреча, которая длилась 1 час 22 минуты, завершилась со счётом 4:6, 3:6.

Ранее сообщалось, что французская теннисистка признана виновной в нарушении антидопинговых правил.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Теннис
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru