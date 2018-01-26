Макарова и Веснина заняли второе место Australian Open в парном разряде
Российский дуэт Екатерина Макарова и Елена Веснина потерпели поражение в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном разряде.
В решающем поединке россиянки уступили венгерке Тиме Бабош и француженке Кристине Младенович.
Встреча, которая длилась 1 час 22 минуты, завершилась со счётом 4:6, 3:6.
Ранее сообщалось, что французская теннисистка признана виновной в нарушении антидопинговых правил.
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