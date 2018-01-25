Французская теннисистка признана виновной в нарушении антидопинговых правил

Французская теннисистка Ализе Корне признана виновной в нарушении антидопинговых правил Международной федерацией тенниса (ITF).

Об этом спортсменка написала в Twitter.

Корне отметила, что такое решение связано с пропусками трёх незапланированных допинг-тестов по уважительным причинам. Однако ITF не пошла ей навстречу.

Дело француженки будет рассмотрено в марте 2018 года. Она будет вынуждена пропустить Кубок федерации.

Ранее сообщалось, что все допинг-пробы российских паралимпийцев, принимавших участие в отборе Игр-2018, оказались отрицательными.