Французская теннисистка признана виновной в нарушении антидопинговых правил
Французская теннисистка Ализе Корне признана виновной в нарушении антидопинговых правил Международной федерацией тенниса (ITF).
Об этом спортсменка написала в Twitter.
Корне отметила, что такое решение связано с пропусками трёх незапланированных допинг-тестов по уважительным причинам. Однако ITF не пошла ей навстречу.
Дело француженки будет рассмотрено в марте 2018 года. Она будет вынуждена пропустить Кубок федерации.
24 января 2018 г.
Ранее сообщалось, что все допинг-пробы российских паралимпийцев, принимавших участие в отборе Игр-2018, оказались отрицательными.
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