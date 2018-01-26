Журова: отстранены те, кто были духом и главной надеждой сборной

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова в эксклюзивном интервью RT прокомментировала тот факт, что Международный олимпийский комитет (МОК) отстраняет российских спортсменов от Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане в последний момент, не давая возможности защитить себя.

«Это ещё один объект возмущения. Не остаётся времени, чтобы подать апелляции в Спортивный арбитражный суд. Из-за большого количества критериев, представленных МОК, спортсмену очень тяжело понять, что именно стало причиной его недопуска до Игр. Разобраться в этом будет тяжело не только адвокатам атлетов, но и судьям, которые должны будут принимать решение. Дисквалификация ряда лидеров обезглавила национальную команду России. Отстранены те, кто были духом и главной надеждой коллектива», — сказала депутат в беседе с корреспондентом RT.

Ранее Светлана Журова заявила, что решение МОК по России подтвердило существование двойных стандартов в спорте.